La maxi sciarpa è caldissima | ma in ecopelliccia

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Le sciarpe tornano stagionalmente alla ribalta. Proteggono dal freddo, e in più sono cool in qualsiasi modo le si indossino. Le più desiderabili per l’Autunno/inverno 2020-21 sono in versione dall’alto tasso di glamour: maxi, avvolgenti e rigorosamente in ecopelliccia. Un trend, quello della faux fur, che impazza già da anni, che ormai sembra inarrestabile e che ha conquistato anche i designer più apprezzati. A cominciare da Stella McCartney, promotrice della moda sostenibile e grande sostenitrice della moda fur free. Ma che ha convinto anche Gucci, Diane Von Furstenberg, Vivienne Westwood, Michael Kors e molti altri. In fogge che imitano i colori della natura o in nuanche pop e sgargianti, sono l’accessorio facile da indossare e col quale sorprendere. Michael Kors, foto Gorunway.