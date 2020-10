La Cina rafforza la sicurezza nei laboratori di malattie infettive (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una legge dedicata alla biosicurezza per tutelare la sicurezza sanitaria nazionale, da conseguire mediante più rigidi controlli sui laboratori di microbiologia e istituti medici, e pene più severe per i trasgressori. La Cina ha approvato la cosiddetta Biosecurity Law lo scorso 17 ottobre in una sessione del Comitato permanente della 13esima Assemblea nazionale del popolo … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una legge dedicata alla bioper tutelare lasanitaria nazionale, da conseguire mediante più rigidi controlli suidi microbiologia e istituti medici, e pene più severe per i trasgressori. Laha approvato la cosiddetta Biosecurity Law lo scorso 17 ottobre in una sessione del Comitato permanente della 13esima Assemblea nazionale del popolo … InsideOver.

Russia e Cina reclutano la storia della Seconda Guerra Mondiale per rafforzare la loro rivendicazione di vantaggio morale sugli Stati Uniti e per promuovere il multilateralismo di A.M.B. Da quando il ...

