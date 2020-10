Il treno a idrogeno arriva in Italia | un modello di sviluppo sostenibile

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Alessandro Nunziati “L’accordo Fs-Snam per lodel trasporto ferroviario aè un passo fondamentale per promuovere infrastrutture verdi e a basso impatto ambientale. L’accordo siglato nei giorni scorsi va nella giusta direzione, verso una mobilitàcome definito anche dalle direttive europee contenute nel Next Generation Ue, e per la quale il Movimento si è … Impronta Unika.

Ultime Notizie dalla rete : treno idrogeno

“L’accordo Fs-Snam per lo sviluppo del trasporto ferroviario a idrogeno è un passo fondamentale per promuovere ... come in Germania dove Snam in collaborazione con Alstom ha già messo su rotaia il ...Per gli esponenti del M5s, "l'intesa, che al momento prevede studi di fattibilità e di sviluppo di progetti su linee ferroviarie tradizionali che possono essere convertite a idrogeno ... ha già messo ...