Gf Vip, c'è una possibilità per Pierpaolo Pretelli con la Gregoraci: "Mi sarei potuto innamorare di lei" - (Di sabato 24 ottobre 2020) Francesca Galici Continua il flusso di sentimenti tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che potrebbe avere una possibilità con la showgirl se restasse in Casa Quello tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è il romanzo di questa edizione del Grande Fratello Vip. Tra i due è scoccata una scintilla a poche ore dall'ingresso della showgirl calabrese e in pochi, tra i telespettatori del programma, hanno dimenticato quel bacio dato per gioco, in piscina, durante la prova ricompensa. Da quel momento nella testa del modello c'è stata solo Elisabetta Gregoraci, che giorno dopo giorno si è avvicinata sempre di più a ...

