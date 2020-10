GF Vip 5, rabbia sui social per la terribile frase di Balotelli a Dayane Mello (Di sabato 24 ottobre 2020) A lungo annunciato dal padrone di casa Alfonso Signorini come ospite dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, Mario Balotelli ha potuto finalmente incontrare il fratello Enock Barwuah solo dopo la mezzanotte. I due si sono visti in giardino, mantenendo le distanze, con gli altri ragazzi che li osservavano commossi sulla soglia della Casa. L’ex calciatore di Milan e Inter è apparso strano, fin troppo sboccato, tanto che su Twitter qualcuno ha malignato che fosse ubriaco o peggio. Sta di fatto che neanche l’alcol potrebbe giustificare la terribile battuta che il ragazzo ha fatto poco dopo alla sua ex fiamma Dayane Mello, anche lei alla porta-finestra che dà sul giardino a osservare l’incontro tra i fratelli. Ad accendere la miccia è stato Signorini, che scherzando ha ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 ottobre 2020) A lungo annunciato dal padrone di casa Alfonso Signorini come ospite dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, Marioha potuto finalmente incontrare il fratello Enock Barwuah solo dopo la mezzanotte. I due si sono visti in giardino, mantenendo le distanze, con gli altri ragazzi che li osservavano commossi sulla soglia della Casa. L’ex calciatore di Milan e Inter è apparso strano, fin troppo sboccato, tanto che su Twitter qualcuno ha malignato che fosse ubriaco o peggio. Sta di fatto che neanche l’alcol potrebbe giustificare labattuta che il ragazzo ha fatto poco dopo alla sua ex fiamma, anche lei alla porta-finestra che dà sul giardino a osservare l’incontro tra i fratelli. Ad accendere la miccia è stato Signorini, che scherzando ha ...

