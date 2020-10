Genoa Inter Sky o Dazn? Dove vedere la sfida in diretta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Genoa Inter Sky o Dazn? L’Interè già pronta a tornare in campo dopo l’esordio con pareggio nella fase a gironi della UEFA Champions League. I nerazzurri cercano di riprendersi dopo il 2-1 nel derby con il Milan, e ci proveranno contro il Genoa. Liguri che arrivano all’evento con un umore decisamente migliore in virtù del … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020)Sky o? L’è già pronta a tornare in campo dopo l’esordio con pareggio nella fase a gironi della UEFA Champions League. I nerazzurri cercano di riprendersi dopo il 2-1 nel derby con il Milan, e ci proveranno contro il. Liguri che arrivano all’evento con un umore decisamente migliore in virtù del … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter : ?? | ARBITRO Sarà Massa a dirigere #GenoaInter, match valido per la quinta giornata di @SerieA ?? - Inter : ??? | #INTERPODCAST La quarta puntata di KICK OFF, con ospite @NikMelli, è disponibile qui ???? sito ufficiale Inter… - milansette : Milan-Roma, duello tra bomber: Dzeko sfida Ibra. Pirlo si affida ancora a Morata, l'Inter per il riscatto col Genoa - internewsit : LIVE - Pochi istanti e inizierà la conferenza di Antonio #Conte prima di #GenoaInter. Segui tutte le sue parole: - FcInterNewsit : Genoa, Badelj: 'Inter molto forte ma concede qualcosa, dovremo approfittarne' -