Ferrari | la propulsione ibrida del V6 sfreccia a Fiorano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il 2022 è l'anno in cuidarà il via libera alle nuove forme di configurazione dell' ibrido . Dopo l'esercizio di massima tecnica motoristica prodotto sulla SF90 Stradale , a Maranello si ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari propulsione

Corriere dello Sport

Il 2022 è l'anno in cui Ferrari darà il via libera alle nuove forme di configurazione dell'ibrido. Dopo l’esercizio di massima tecnica motoristica prodotto sulla SF90 Stradale, a Maranello si lavora a ...MOBILITÀ SOSTENIBILEVENEZIA La propulsione ibrida ed elettrica entra nella fase operativa anche a Venezia con i nuovi mezzi di trasporto pubblico di Actv e Alilaguna. Ma un cambio di passo per ...