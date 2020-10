F1 GP Portimao 2020, Bottas: “Bella giornata, pronto a giocarmi vittoria con Lewis e Max” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Valtteri Bottas ha firmato il miglior tempo nelle prove libere del Gran Premio di Portogallo di Formula 1, prova del Mondiale 2020 in corso a Portimao. Il finlandese non ha nascosto la sua soddisfazione a fine giornata: “La pista è ottima, anche se l’asfalto è un po’ scivoloso. Per me è stata una bella giornata, i problemi di grip sono normali con un asfalto nuovo.” Note positive anche sul setup della Mercedes: “Il bilanciamento era ottimo, la macchina è quasi come la voglio io. Ho solo faticato un po’ nelle curve più lente con il posteriore, cercheremo di lavorare su questo ma comunque il grip dovrebbe migliorare per tutti nel weekend.” Bottas sa benissimo con chi dovrà vedersela: “A meno di ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Valtteriha firmato il miglior tempo nelle prove libere del Gran Premio di Portogallo di Formula 1, prova del Mondialein corso a. Il finlandese non ha nascosto la sua soddisfazione a fine: “La pista è ottima, anche se l’asfalto è un po’ scivoloso. Per me è stata una bella, i problemi di grip sono normali con un asfalto nuovo.” Note positive anche sul setup della Mercedes: “Il bilanciamento era ottimo, la macchina è quasi come la voglio io. Ho solo faticato un po’ nelle curve più lente con il posteriore, cercheremo di lavorare su questo ma comunque il grip dovrebbe migliorare per tutti nel weekend.”sa benissimo con chi dovrà vedersela: “A meno di ...

