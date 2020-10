De Luca: “Procederemo verso la chiusura di tutto in Campania” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo l’appello al Governo per chiedere il lockdown, il Governatore della Campania in diretta Facebook annuncia che si va verso la chiusura di tutto «Siamo chiamati a prendere decisioni forti per fare fronte a una situazione pesante. Ogni giorno che passa rischia di aggravarsi e credo che non ci sia più un ora di tempo da perdere e anche l’ordinanza che entra in vigore da oggi è già superata dai numeri del contagio di oggi. Dobbiamo decidere oggi e non domani. Procederemo verso la chiusura di tutto, avevamo immaginato una chiusura parziale ma non basta. Propongo un lockdown per l’Italia e deciderà il governo. Per noi decideremo noi a breve. Dobbiamo bloccare la mobilità come abbiamo fatto a marzo tentando di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo l’appello al Governo per chiedere il lockdown, il Governatore della Campania in diretta Facebook annuncia che si valadi«Siamo chiamati a prendere decisioni forti per fare fronte a una situazione pesante. Ogni giorno che passa rischia di aggravarsi e credo che non ci sia più un ora di tempo da perdere e anche l’ordinanza che entra in vigore da oggi è già superata dai numeri del contagio di oggi. Dobbiamo decidere oggi e non domani. Procederemoladi, avevamo immaginato unaparziale ma non basta. Propongo un lockdown per l’Italia e deciderà il governo. Per noi decideremo noi a breve. Dobbiamo bloccare la mobilità come abbiamo fatto a marzo tentando di ...

