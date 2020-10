Covid: pm Bergamo, ospedale Alzano non fu sanificato (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 23 OTT - Francesco Locati e Roberto Cosentina, il primo ex dg e il secondo ex direttore sanitario dell'Asst Bergamo Est avrebbero dichiarato "in atti pubblici" il falso quando, nel ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 23 OTT - Francesco Locati e Roberto Cosentina, il primo ex dg e il secondo ex direttore sanitario dell'AsstEst avrebbero dichiarato "in atti pubblici" il falso quando, nel ...

San Pellegrino Termo (Bergamo), 23 ottobre 2020 - "L'epidemia di Covid-19 torna a mordere. E a San Pellegrino Terme lanciamo uno studio che" non solo fotografa la sieroprevalenza in un comune di ...

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 3.445 (+159 rispetto a ieri), quelle negative 245.690.

Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della ... in totale 1.141 Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a ...

