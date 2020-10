Coprifuoco Napoli, migliaia in piazza contro De Luca – VIDEO (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coprifuoco Napoli, nella prima notte del provvedimento deciso dal governatore De Luca si scatena la protesta La prima notte di Coprifuoco a Napoli, scattato alle 23, sta scatenando le attese proteste della popolaziunie. Un lungo tam tam per tutta la giornata e adesso un corteo spontaneo, fatto soprattutto di giovani che contestano le decisioni del … L'articolo Coprifuoco Napoli, migliaia in piazza contro De Luca – VIDEO proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020), nella prima notte del provvedimento deciso dal governatore Desi scatena la protesta La prima notte di, scattato alle 23, sta scatenando le attese proteste della popolaziunie. Un lungo tam tam per tutta la giornata e adesso un corteo spontaneo, fatto soprattutto di giovani che contestano le decisioni del … L'articoloinDeproviene da Inews.it.

fanpage : ?? Ultim'ora Parte la rivolta a Napoli, in centinaia in strada contro il coprifuoco. Le immagini dal centro della ci… - repubblica : Napoli, manifestanti in strada nella prima notte di coprifuoco, scontri davanti alla Regione - ciropellegrino : Purtroppo a #Napoli violenti scontri stasera alle manifestazioni anti #coprifuoco. - artedipulire : la Repubblica 'Napoli, proteste e tensioni in strada nella prima notte di coprifuoco' - d_granuzzo : RT @_Dreamer_94: La differenza tra chi ha visto i suoi morti sfilare in camionette militari e chi non ha capito un cazzo!!! #napoli #Lombar… -