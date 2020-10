Classifica Vuelta a España 2020, quarta tappa: Primoz Roglic tiene la vetta della graduatoria (Di venerdì 23 ottobre 2020) Primoz Roglic ha mantenuto la sua maglia rossa al termine della quarta tappa della Vuelta a España 2020. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España 2020 aggiornata al termine della quarta tappa, la prima conclusasi in volata, vinta da Sam Bennett. Classifica GENERALE quarta tappa Vuelta A ESPANA 2020 1 1 – ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 16:30:53 2 2 – MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 0:05 3 3 – CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:13 4 4 – MAS Enric Movistar Team 0:32 5 5 – CARTHY ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020)ha mantenuto la sua maglia rossa al terminea España. Di seguito lageneralea Españaaggiornata al termine, la prima conclusasi in volata, vinta da Sam Bennett.GENERALEA ESPANA1 1 – ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 16:30:53 2 2 – MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 0:05 3 3 – CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:13 4 4 – MAS Enric Movistar Team 0:32 5 5 – CARTHY ...

SSportNetwork : #Ciclismo #Vuelta Splendida volata di #Bennet per la vittoria di tappa! Non cambia la classifica generale con… - sportface2016 : #Vuelta 2020, ordine d’arrivo e classifica quarta tappa: vince #Bennett - Cresporex : #raigiro NESSUN ATLETA DA CLASSIFICA AL @giroditalia SOLO GIOVANI ESORDIENTI E GREGARI SCONOSCIUTI...I MIGLIORI SON… - DALEX911 : Vuelta 2020, tappa 3. Martin batte Roglic in volata. Classifica e risultati - infoitsport : Vuelta, a Martin la tappa di oggi. Roglic maglia rossa. Classifica -