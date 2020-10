Calciano, positivo al Covid e in isolamento esce di casa: denunciato 63enne (Di venerdì 23 ottobre 2020) MATERA - Era uscito di casa nonostante fosse sottoposto a isolamento domiciliare perché positivo al coronavirus ma è stato scoperto e denunciato dai carabinieri della Compagnia di Tricarico. Si tratta ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 23 ottobre 2020) MATERA - Era uscito dinonostante fosse sottoposto adomiciliare perchéal coronavirus ma è stato scoperto edai carabinieri della Compagnia di Tricarico. Si tratta ...

Era uscito di casa nonostante fosse sottoposto a isolamento domiciliare perché positivo al coronavirus ma è stato scoperto e denunciato dai carabinieri della Compagnia di Tricarico. Si tratta di un ...

