Becciu: "soldi ai fratelli", Vaticano lo indaga per peculato (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 23 OTT - Le autorità vaticane hanno indagato il cardinale Angelo Becciu per peculato. E' quanto rivela oggi la Repubblica, secondo la quale la Procura di Roma ha ricevuto una rogatoria ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 23 OTT - Le autorità vaticane hannoto il cardinale Angeloper. E' quanto rivela oggi la Repubblica, secondo la quale la Procura di Roma ha ricevuto una rogatoria ...

Adnkronos : #Becciu indagato dai pm vaticani: '#Peculato per soldi a fratelli' - _fiorucci : RT @claudio_2022: Angelo Becciu indagato per i soldi ai fratelli. Il Vaticano lucrava sul fallimento delle aziende. La finanza Vaticana sc… - iconanews : Becciu: 'soldi ai fratelli', Vaticano lo indaga per peculato - CorriereQ : Becciu: “soldi ai fratelli”, Vaticano lo indaga per peculato - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Becciu indagato dai pm vaticani: 'Peculato per i soldi ai fratelli' -