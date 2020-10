Atto Di Dolore e Nessuna Pietà di Briga escono per la prima volta in digitale (testo e audio) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Atto Di Dolore e Nessuna Pietà di Briga escono per la prima volta in digitale. Due brani storici, infatti, si affacciano in esclusiva al mondo dello streaming come estratti dal primo album Alcune Sere, uscito nel 2011 e che decretò il debutto discografico di Mattia Bellegrandi. Entrambi i singoli sono stati scritti nel 2011 e prodotti da DJ Raw. In quel tempo Briga non aveva ancora esplorato il mondo dei talent show: nel 2015 arrivò al secondo posto per Amici di Maria De Filippi esportando il suo talento in tutto il territorio mainstream nazionale. Atto Di Dolore è un pezzo elettropop con lo stile peculiare di Briga, che nel raccontare ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020)DiPietà diper lain. Due brani storici, infatti, si affacciano in esclusiva al mondo dello streaming come estratti dal primo album Alcune Sere, uscito nel 2011 e che decretò il debutto discografico di Mattia Bellegrandi. Entrambi i singoli sono stati scritti nel 2011 e prodotti da DJ Raw. In quel temponon aveva ancora esplorato il mondo dei talent show: nel 2015 arrivò al secondo posto per Amici di Maria De Filippi esportando il suo talento in tutto il territorio mainstream nazionale.Diè un pezzo elettropop con lo stile peculiare di, che nel raccontare ...

