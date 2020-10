Atletico Madrid, Luis Suarez compra 1000 Big Mac e devolve 4300 dollari in beneficenza (Di venerdì 23 ottobre 2020) Bel gesto di generosità da parte di Luis Suarez, che si è reso protagonista di un acquisto piuttosto particolare. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha infatti acquistato 1000 Big Mac tramite l’app McDelivery di McDonald’s. Il motivo? devolvere 4300 dollari alla Ronald McDonald House Association, associazione benefica della nota catena di fast-food che ogni anno aiuta solo in Uruguay oltre 7000 famiglie bisognose fornendo alloggi, cibo e anche supporto alle donne incinte. Suarez in particolare ha voluto devolvere la cifra ad una squadra giovanile di Pando. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Bel gesto di generosità da parte di, che si è reso protagonista di un acquisto piuttosto particolare. L’attaccante dell’ha infatti acquistatoBig Mac tramite l’app McDelivery di McDonald’s. Il motivo?realla Ronald McDonald House Association, associazione benefica della nota catena di fast-food che ogni anno aiuta solo in Uruguay oltre 7000 famiglie bisognose fornendo alloggi, cibo e anche supporto alle donne incinte.in particolare ha volutore la cifra ad una squadra giovanile di Pando.

