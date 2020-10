UEFA lancia UEFA eEURO 2021

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il torneosi è già imposto come il più grande evento di eFootball per i team nazionali e vedrà i partecipanti competere esclusivamente con il titolo di KONAMI eFootball PESSEASON UPDATE su PlayStation 4. La competizione coinvolgerà nuovamente tutte le 55 associazioni facenti parte della, che a novembre inizieranno a selezionare i propri team, che competeranno nelle qualificazioni all’inizio del. L’obiettivo di tutti i paesi partecipanti è quello di qualificarsi per il torneo finale che si giocherà a Londra dal 9 al 10 luglio, previsto appena prima della finale reale diEURO 2020 che avrà luogo allo Stadio di Wembley l’11 ...