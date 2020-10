Taglio parlamentari | in vigore dal 5 nov

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La riforma costituzionale che riduce a 400 i deputati e a 200 i senatori è pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Entrerà inil 5 novembre. Da tale data, entro 60 giorni, il governo adotterà un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali. Lo prevede ...

Mov5Stelle : Il Presidente Mattarella ha firmato! Il taglio dei parlamentari adesso è legge. A partire dalla prossima legisla… - fattoquotidiano : Taglio dei parlamentari, Mattarella ha firmato la legge di riforma costituzionale - Agenzia_Ansa : Mattarella firma la legge sul taglio dei parlamentari #ANSA - FScalmati : RT @sarabanda_: Poi nn lo scrivo più. MES. Per noi sn 37mld da utilizzare x la Sanità. Allo stato attuale dei nostri BTP, il risparmio x in… - elli586 : RT @GianluigiFuturo: Buonasera Taglio dei Parlamentari e adesso stravolgimento del #Senato in corso. Da #Costituzione a Confusione, un bel… -

La riforma costituzionale che riduce a 400 i deputati e a 200 i senatori è pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Entrerà in vigore il 5 novembre. Da tale data, entro 60 giorni, ...ha respinto in quanto irricevibile il ricorso di alcuni ex parlamentari europei contro la deliberazione dell’ufficio di presidenza della camera italiana che ha tagliato retroattivamente i vitalizi ...