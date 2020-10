Svezia sicura della sua strategia, elimina anche le restrizioni per anziani e vulnerabili" (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Svezia, nonostante il numero dei casi di coronavirus un aumento, continua a confidare nella sua strategia soft e basata solo sulla disciplina dei cittadini . Per questo ha preso un'altra decisione ... Leggi su europa.today (Di giovedì 22 ottobre 2020) La, nonostante il numero dei casi di coronavirus un aumento, continua a confidare nella suasoft e basata solo sulla disciplina dei cittadini . Per questo ha preso un'altra decisione ...

Desmondo90 : @DeFaveriPhoto @contigiu @ConnyGiordano_5 In Svezia non hanno avuto ondate di turisti come da noi. Noi pure ci erav… -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia sicura Telia ed Ericsson insieme per il 5G in Svezia ed Estonia Mondo3 Telia ed Ericsson per il 5G in Svezia ed Estonia

Fin dall’inizio dell’era mobile, Telia ed Ericsson hanno fornito una copertura di rete wireless sicura, veloce e affidabile ai Paesi ... Questo nuovo accordo modernizzerà le reti 4G esistenti in ...

Poche settimane fa ci lodava, ora Merkel inserisce 11 regioni italiane nella lista nera

Due settimane fa, l’Italia era considerata “destinazione sicura”, così come altre nazioni europee. Ieri intanto 11mila nuovi contagi registrati ...

Fin dall’inizio dell’era mobile, Telia ed Ericsson hanno fornito una copertura di rete wireless sicura, veloce e affidabile ai Paesi ... Questo nuovo accordo modernizzerà le reti 4G esistenti in ...Due settimane fa, l’Italia era considerata “destinazione sicura”, così come altre nazioni europee. Ieri intanto 11mila nuovi contagi registrati ...