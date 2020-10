TV7Benevento : Sicurezza: Salvini, 'basta detenuti con telefonini, Lega vince battaglia'... - LucyMilano92 : RT @frances79154863: Mattarella firma il decreto immigrazione: abrogati i decreti sicurezza di Salvini continua su: - Agenparl : SICUREZZA, SALVINI: BASTA DETENUTI CON I TELEFONINI, LA LEGA VINCE UNA BATTAGLIA - - ombrysan : RT @laperlaneranera: @claudio_2022 Attaccano i decreti Sicurezza Bis, voluti dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, che invece a… - frances79154863 : Mattarella firma il decreto immigrazione: abrogati i decreti sicurezza di Salvini continua su:… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza Salvini

Corriere della Sera

Subito pistola a impulsi elettrici per gli agenti e pene più severe per chi aggredisce donne e uomini della polizia penitenziaria”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.Atteso da anni, rimandato e duramente contestato, oggi parte il concorso della scuola. Ci sono 32mila posti da assegnare per la scuola media e superiore, con una selezione straordinaria riservata ai..