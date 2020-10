Serie A, Calcagno (AIC): «La bolla non è attuabile» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Umberto Calcagno ha parlato dell’ipotesi bolla in Serie A Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della possibile soluzione “bolla” per il nostro campionato. BILANCIO – «I club parlano di buchi al bilancio dovuti al Covid19? C’è già stata partecipazione dei calciatori in tal senso. Quando ci sono stati gli accordi tra le singole squadre, c’è stato buonsenso. Oggi il problema è capire come andare avanti». PIANO B – «La soluzione “bolla” non è attuabile nel nostro sistema, anche a causa delle infrastrutture. Sul Piano B, saremo coinvolti in parte attiva nel discuterne ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Umbertoha parlato dell’ipotesiinA Umberto, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della possibile soluzione “” per il nostro campionato. BILANCIO – «I club parlano di buchi al bilancio dovuti al Covid19? C’è già stata partecipazione dei calciatori in tal senso. Quando ci sono stati gli accordi tra le singole squadre, c’è stato buonsenso. Oggi il problema è capire come andare avanti». PIANO B – «La soluzione “” non ènel nostro sistema, anche a causa delle infrastrutture. Sul Piano B, saremo coinvolti in parte attiva nel discuterne ...

junews24com : Calcagno (AIC): «La soluzione 'bolla' non è attuabile nel nostro sistema» - - sportface2016 : #Aic, il presidente Umberto #Calcagno: 'Protocollo non immutabile, ma va sempre applicato' - LecceCalcio : Aic, Calcagno: “Stop Serie A? Il timore c’è. Senza tifosi i giocatori non hanno la stessa attenzione” - - ilRomanistaweb : ???? La Roma con Paulo (pag. 2-3) ? Karsdorp torna in gruppo. Smalling prova per Milano (pag. 3) ?? La Roma verso il… - FcInterNewsit : Aic, Calcagno: 'Stop Serie A? Il timore c'è. Senza tifosi i giocatori non hanno la stessa attenzione' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Calcagno Serie A, Calcagno (AIC): «La bolla non è attuabile» Calcio News 24 Serie A, Calcagno (AIC): «La bolla non è attuabile»

Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della possibile soluzione “bolla” per il nostro campionato. BILANCIO – «I club ...

Calcagno (AIC): "La bolla non è possibilità ma stiamo lavorando ad un possibile piano B"

Roberto Carlcagno, vice presidente vicario dell'AIC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato della situazione del campionato: "Rispetto alla ...

Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della possibile soluzione “bolla” per il nostro campionato. BILANCIO – «I club ...Roberto Carlcagno, vice presidente vicario dell'AIC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato della situazione del campionato: "Rispetto alla ...