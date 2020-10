Roma | Fonseca | «Vincere la prima è importante Testa al Milan»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Paulo, tecnico della, ha commentato la vittoria in Europa League contro lo Young Boys. Le sue parole Paulo, tecnico della, ha commentato la vittoria in Europa League contro lo Young Boys. Le sue parole a Sky Sport. LA GARA – «Quello che èè avere fiducia in tutti i giocatori, devo dire che è stata una partita difficile. Non è facile giocare in questo campo, hanno vinto le ultime 15 partite, poi 2 anni fa la Juventus ha perso in questo campo. Abbiamo vinto bene». PASSAGGIO DEL TURNO – «Mancano ancora tante partite, adesso dobbiamo pensare alla partita contro il. Abbiamo fatto riposare un bel po’ di giocatori e questo è stato. Abbiamo rischiato, ma ...