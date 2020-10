Quando sono a letto con te Ecco i messaggi a Bellomo delle allieve perseguitate Feltri | Giletti che dice?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Avrei voluto anche io ricevere iappassionati che ricevette l'ex consigliere di Stato Francescoda partebrillantissimeche furono le sue fidanzate. Ne cito qualcuno, non svelando nulla di nuovo, dato che si tratta di materiale messo agli atti e che pubblicammo già su questo quotidiano qualche mese addietro. «Il pensiero di te mi assale qualsiasi cosa faccia. Questo desiderio mi sta consumando». «Tu appartieni a me, anche se non dovessi vederti mai più». «È stato splendido fare l'amore con te in questi giorni. Buonanotte, mio superuomo». «Mi lasci un vuoto». «Metto te sopra ogni cosa, sei la prima persona che sento al mattino e l'ultima prima di andare a dormire. Non c'è una cosa che non farei per te, ad ogni ...