PS5 | il telecomando supporterà tra le altre cose Netflix | Twitch e Spotify

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il blog di PlayStation ha pubblicato nuovi dettagli riguardo PlayStation 5, questa volta focalizzandosi sulmultimediale e in particolare sulle "app di intrattenimento" che saranno disponibili al lancio della console.Ilmultimediale infatti avrà una serie di pulsanti dedicati a diversi siti di intrattenimento, tra cui, Disney +, YouTube e. Nella console ci sarà uno spazio dedicato esclusivamente all'intrattenimento multimediale che vede la presenza anche di altri canali comee Apple TV e si trova proprio accanto alla schermata iniziale del gioco, quindi sarà possibile passare rapidamente dal contenuto del gioco a quello multimediale.All'interno della sezione Media, gli utenti non dovranno più scaricare app di intrattenimento ...

PS5 presenta anche un nuovo Centro di controllo che rende il controllo della musica più facile che mai, così è possibile passare rapidamente da un canale all'altro, saltare e mettere in pausa. Il ...Le app Apple TV, Disney+, Netflix, Spotify, Twitch e YouTube saranno pronte il 12 novembre e altre come Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu e Peacock arriveranno, invece, in una data successiva. L'app d ...