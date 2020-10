Non andrà tutto bene, ma ecco 5 consigli per la sopravvivenza psicologica (Di giovedì 22 ottobre 2020) Paolo, un mio piccolo paziente di 8 anni, ieri in ambulatorio mi ha detto: “Michele, il nonno ha il Covid.. mi avevano detto che andrà tutto bene.. la mamma mi ha detto una bugia.. perché ora il nonno sta male?”. Purtroppo, il piccolo Paolo ha ragione: se c’è una cosa che davvero le istituzioni hanno sbagliato in questa emergenza, è la comunicazione.Singoli esperti si sono espressi con pareri contrastanti e ambigui, ben consapevoli che la scienza non è democratica e che non si esprime nei salotti tv, ma con documenti di consenso che trovano ampia condivisione nella comunità scientifica. Tali contrasti hanno soffiato sul fuoco dell’incertezza e della paura, alimentando e legittimando scarsa fiducia nella medicina e nelle Istituzioni. Paura e incertezza generano ansia e pessimismo da un ... Leggi su wired (Di giovedì 22 ottobre 2020) Paolo, un mio piccolo paziente di 8 anni, ieri in ambulatorio mi ha detto: “Michele, il nonno ha il Covid.. mi avevano detto che andrà.. la mamma mi ha detto una bugia.. perché ora il nonno sta male?”. Purtroppo, il piccolo Paolo ha ragione: se c’è una cosa che davvero le istituzioni hanno sbagliato in questa emergenza, è la comunicazione.Singoli esperti si sono espressi con pareri contrastanti e ambigui, ben consapevoli che la scienza non è democratica e che non si esprime nei salotti tv, ma con documenti di consenso che trovano ampia condivisione nella comunità scientifica. Tali contrasti hanno soffiato sul fuoco dell’incertezza e della paura, alimentando e legittimando scarsa fiducia nella medicina e nelle Istituzioni. Paura e incertezza generano ansia e pessimismo da un ...

NicolaPorro : Galli: 'a breve il non necessario andrá tolto' dice oggi il noto Virostar. Detto da uno che militava nel movimento… - Corriere : «La sua telefonata è andata dritta al punto: “Ho letto la sua lettera e volevo capire bene qual è il problema. Non… - Adnkronos : #Galli: 'Il non necessario a breve andrà tolto' - 1Dmyvita : @niallseyes___ Che prof di merda, non si dovrebbe fare così con gli alunni. Non farti abbattere da oersone del gene… - tecnospazzola : @GaRaBoMbO_viola @CiapGiacomo @DaveMcFly23 Bel tema. Credo che una dirigenza debba fare le proprie scelte senza sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Non andrà Coronavirus, Galli: «Il non necessario a breve andrà tolto: arrestiamo il trend o siamo nei guai» Corriere della Sera