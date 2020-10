Moglie Cassano | Carolina Marcialis pubblica un selfie in intimo FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ladi Antoniohato unasexy, il profilo Instagram diè sempre molto seguito ed i fan aumentano giorno dopo giorno. L’ex calciatore punta ad intraprendere una nuova carriera dopo quella altalenante da giocatore, dovuto a comportamenti non proprio professionali dentro e fuori dal campo. La vita privata, invece, prosegue a gonfie vele, il rapporto con la compagna sembra ottimo e la bellasi dimostra in grande forma. Senza veli e fisico scolpito in vista: è questo l’ultimo scatto che ha fatto il giro del web. In alto laGALLERY con tutte le immagini. Fidanzata Djordjevic, Jovana Svonja in piscina mostra le curveRaoul Bova dimagrito di 20 ...