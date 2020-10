Meloni difendeva le discoteche dei ricchi ma ora fa fuoco e fiamme | ' Misure insufficienti'

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo aver trascorso l'estate a fare comizi contro il governo, a recarsi in visita nelle aziende senza mascherina e a difendere il partito delleaperte, Giorgia, come il degno compare ...

Ultime Notizie dalla rete : Meloni difendeva

Globalist.it

Secondo Giorgia Meloni è il Governo ad aver messo in pericolo gli anziani e non, per esempio, Salvini che quest'estate baciava e abbracciava tutti senza mascherina."A marzo Fratelli d'Italia fu il primo partito a scendere in piazza con questi cartelli parlando del silenzio degli innocenti. Dopo sei mesi siamo costretti a scendere in piazza con gli stessi ...