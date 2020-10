LIVE Sinner-Herbert 4-3, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: l’altoatesino avanti di un break per la terza volta (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Set point per Sinner. 40-40 Ottima risposta di Sinner. 40-30 Lungo il recupero di Sinner. 30-30 Deliziosa palla corta di Herbert. 15-30 Bella volèe alta di Herbert. 0-30 Doppio fallo di Herbert. 5-3 Altra prima vincente e Jannik vince un game complicato. A-40 Prima di Sinner. 40-40 Splendida chiusura a rete del francese. 40-15 In corridoio il dritto di Jannik. 40-0 Prima di servizio potente dell’altoatesino. 15-0 Dritto vincente di Sinner. 4-3 Clamoroso errore di Herbert a campo aperto. break di Sinner. 30-40 Largo il passante di Sinner. 15-40 Altro errore di ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Set point per. 40-40 Ottima risposta di. 40-30 Lungo il recupero di. 30-30 Deliziosa palla corta di. 15-30 Bella volèe alta di. 0-30 Doppio fallo di. 5-3 Altra prima vincente e Jannik vince un game complicato. A-40 Prima di. 40-40 Splendida chiusura a rete del francese. 40-15 In corridoio il dritto di Jannik. 40-0 Prima di servizio potente dell’altoatesino. 15-0 Dritto vincente di. 4-3 Clamoroso errore dia campo aperto.di. 30-40 Largo il passante di. 15-40 Altro errore di ...

