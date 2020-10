LIVE Giro d’Italia 2020, Pinzolo-Laghi di Cancano in DIRETTA: 14 uomini in fuga, De Gendt passa per primo in cima al Passo Castrin (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 12.58 La scalata al Passo dello Stelvio avrà inizio tra una quarantina di chilometri. 12.54 Filippo Ganna nuovamente in testa al plotoncino dei battistrada. 12.51 Team Sunweb costantemente in testa al gruppo maglia rosa. 12.47 I fuggitivi si sono lanciati in discesa e hanno raggiunto 2’10” di vantaggio. 12.44 Da segnalare l’abbandono di Manuele Boaro (Astana). 12.41 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) sono sempre più vicini nella lotta che porta alla conquista della maglia azzurra dei GPM. 12.38 1’47” di vantaggio per i fuggitivi. 12.32 130 chilometri al traguardo. 12.26 Ricordiamo i nomi dei quindici ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 12.58 La scalata aldello Stelvio avrà inizio tra una quarantina di chilometri. 12.54 Filippo Ganna nuovamente in testa al plotoncino dei battistrada. 12.51 Team Sunweb costantemente in testa al gruppo maglia rosa. 12.47 I fuggitivi si sono lanciati in discesa e hanno raggiunto 2’10” di vantaggio. 12.44 Da segnalare l’abbandono di Manuele Boaro (Astana). 12.41 Thomas De(Lotto Soudal) e Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) sono sempre più vicini nella lotta che porta alla conquista della maglia azzurra dei GPM. 12.38 1’47” di vantaggio per i fuggitivi. 12.32 130 chilometri al traguardo. 12.26 Ricordiamo i nomi dei quindici ...

