Lione, donna minaccia di farsi esplodere in stazione: 'Ha urlato Allah Akbar' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Allarme bomba in stazione a Lione dove una donna che trasportava diverse valigie avrebbe minacciato di farle saltare in aria al grido di 'Allah Akbar'. La stazione è stata immediatamente evacuata e ... Leggi su today (Di giovedì 22 ottobre 2020) Allarme bomba indove unache trasportava diverse valigie avrebbeto di farle saltare in aria al grido di ''. Laè stata immediatamente evacuata e ...

Agenzia_Ansa : Allarme attentati in #Francia, donna minaccia di farsi esplodere alla stazione di #Lione #ANSA - MediasetTgcom24 : Francia, donna minaccia di farsi esplodere: evacuata stazione di Lione #francia - MediasetTgcom24 : Lione, 'donna minaccia di farsi esplodere in stazione' - VitaDaCagna : RT @MediasetTgcom24: Lione, 'donna minaccia di farsi esplodere in stazione' - serenel14278447 : Francia, alla stazione di Lione donna minaccia di farsi esplodere e urla Allah Akbar. Fermata. -