Keith Jarret | ho avuto due icuts non suonerò più

(Di giovedì 22 ottobre 2020)t, uno dei più celebri e affermati pianisti della scena jazz ha rivelato al New York Times di averdue ictus e molto probabilmente di non poter più suonare. Da tempo assente dalla scene,, 75 anni, ha finalmente rotto il silenzio. Parlando al New York Times il pianista ha rivelato di averun ictus a febbraio 2018, seguito da un secondo a maggio. L'ultima volta chet si è esibito in pubblico, il suo rapporto con il pianoforte era l'ultima delle sue preoccupazioni.La sua ultima esibizione, alla Carnegie Hall nel nel 2017, fu l'occasione per un duro discorso politico contro l'allora neo-insediato presidente Trump.sarebbe dovuto tornare alla Carnegie Hall il marzo successivo ma ...

stefanoepifani : @FraBaraghini ho letto ora di Keith Jarret :-( - AntonioNaddeo : Un’altra brutta notizia Keith Jarret non suonerà più @KeithJarrettOrg - AndreaRubi2019 : Il concerto di Colonia. Ho consumato quel disco. Immenso Keith Jarret. -

La sparizione di Keith Jarrett. L’ultima volta che Keith Jarrett si è esibito in pubblico, alla Carnegie Hall nel 2017, il suo rapporto con il pianoforte era l’ultima delle sue preoccupazioni. E non ...Lo fa un'intervista al 'New York Times', in occasione dell'uscita della registrazione del suo concerto a Budapest del 2016, in uscita il 30 ottobre. E non mi muovo quasi per niente per casa, davvero', ...