John Travolta | nuovo lutto in pochi mesi per l’attore | è morto il nipote Sam Jr

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Un, il secondo in, ha colpito. Dopo aver detto addio alla moglie Kelly Preston stroncata da un tumore lo scorso luglio, l’attore ha perso anche ilSamJr. La notizia è trapelata nelle ultime ore ma sembra che la morte dell’uomo sia avvenuta in realtà un mese fa, per cause sconosciute. Sam Jr era il figlio del fratello maggiore die, come riferisce il tabloid The Sun, non si conoscono i dettagli delle circostanze che hanno portato alla sua scomparsa. In passato, Sam fu coinvolto nella setta di Scientology ed ebbe problemi ad uscirne, tanto da tentare il suicidio e trascorrere un mese in un ospedale psichiatrico. ...