Jannik Sinner: "Felice della partita contro Herbert. Ci ho messo un po' per abituarmi al suo servizio" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Jannik Sinner ha sconfitto Pierre-Hugues Herbert e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Colonia II. L'altoatesino ha annichilito il francese in due set: il primo è stato caratterizzato da una serie di break e controbreak, il secondo è stato un autentico dominio del nostro portacolori. Il tennista italiano si appresta a incrociare un altro francese, Gilles Simon, al prossimo turno della competizione sul cemento indoor della città tedesca. Jannik Sinner ha commentato la sua prestazione al termine dell'incontro: "Non ci avevo mai giocato e mi è servito qualche minuto per leggere il suo servizio, i suoi colpi. L'ho visto molte volte giocare, specie in doppio, ...

