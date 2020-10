Incidente mortale a Sabaudia, muore ragazzo di 17 anni di Cisterna: chi è la vittima (Di giovedì 22 ottobre 2020) Incidente mortale a Sabaudia. E’ un ragazzo di Cisterna di Latina la vittima del tragico Incidente avvenuto stamattina a Sabaudia. Tre vetture, lo ricordiamo, si sono scontrate violentemente lungo la via Migliara 53: l’impatto ha causato la morte di uno dei conducenti e il grave ferimento degli altri due. Leggi anche: Terribile Incidente a Roma: due donne estratte dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, gravi le loro condizioni (FOTO) Incidente mortale a Sabaudia: chi è la vittima A perdere la vita è stato un giovane ragazzo di Cisterna di Latina di appena 17 anni, Angelo M. figlio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 ottobre 2020). E’ undidi Latina ladel tragicoavvenuto stamattina a. Tre vetture, lo ricordiamo, si sono scontrate violentemente lungo la via Migliara 53: l’impatto ha causato la morte di uno dei conducenti e il grave ferimento degli altri due. Leggi anche: Terribilea Roma: due donne estratte dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, gravi le loro condizioni (FOTO): chi è laA perdere la vita è stato un giovanedidi Latina di appena 17, Angelo M. figlio di ...

