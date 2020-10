In Italia 598 Comuni 'rifiuti-free', nord-est al top (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Sono 598 i Comuni 'rifiuti free', quelli dove ogni cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo all'anno: 51 in più dello scorso anno. Una buona notizia, specialmente se si considera che la crescita maggiore è avvenuta nel Meridione. I Comuni rifiuti free del Sud Italia sono passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il 20,4% sul totale dei Comuni in graduatoria. E' il nord-Est a guidare la classifica grazie al porta a porta e alla tariffazione puntuale, Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose. E mentre cresce il Sud, il Centro resta immobile. E' quanto emerge da Comuni Ricicloni 2020, l'indagine presentata oggi durante EcoForum, organizzato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Sono 598 i', quelli dove ogni cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo all'anno: 51 in più dello scorso anno. Una buona notizia, specialmente se si considera che la crescita maggiore è avvenuta nel Meridione. Idel Sudsono passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il 20,4% sul totale deiin graduatoria. E' il-Est a guidare la classifica grazie al porta a porta e alla tariffazione puntuale, Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose. E mentre cresce il Sud, il Centro resta immobile. E' quanto emerge daRicicloni 2020, l'indagine presentata oggi durante EcoForum, organizzato ...

In Italia 598 Comuni 'rifiuti-free', nord-est al top

e Centro Italia (54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75 chili per abitante all

e Centro Italia (54,1%). "Come fotografa il nostro rapporto Comuni Ricicloni 2020, ad oggi la produzione dei rifiuti non recuperabili e conferiti in discarica al di sotto dei 75 chili per abitante all