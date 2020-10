GP Teruel | Rins | “Ci sono ancora tanti punti in gioco”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ciun bel po’ diin gioco e cercheremo di recuperare. Ho sofferto parecchio in questa stagione ma dobbiamo continuare a lottare, la vittoria ad Aragon è stato un risultato bellissimo”. Così Alex, di ritorno al MotorLand per il GP didopo la vittoria dello scorso week-end. “Devo recuperare dal mio infortunio alla spalla e c’è bisogno di tempo: questo tracciato per me non è molto aggressivo, non ho molti problemi considerando il mio stile di vita – prosegue il pilota Suzuki, che continua a credere nel Mondiale – Abbiamo perso un paio di grandi opportunità ma l’importante è essere nella bagarre”.