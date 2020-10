Giro d’Italia 2020: Wilco Kelderman si salva, ma anche a Sestriere potrebbe pagare dazio (Di giovedì 22 ottobre 2020) É mancato qualcosa nel tratto finale dello Stelvio, con una crisi soprattutto nel finale di questo tappone dolomitico. Bicchiere sicuramente mezzo pieno per Wilco Kelderman al termine della diciottesima frazione del Giro d’Italia 2020: l’olandese va a prendersi la Maglia Rosa, scavalcando dunque in classifica generale Joao Almeida. Ancora una volta il Team Sunweb si dimostra la compagine più forte della Corsa Rosa, anche se nella giornata odierna i dubbi non sono mancati. Jai Hindley, terzo alla vigilia della tappa odierna, è rimasto con Tao Geoghegan Hart, andandosi a prendere il successo. Ci si sarebbe aspettato però che l’australiano si fermasse ad attendere il proprio capitano, aiutandolo nei momenti più difficili. La cronometro conclusiva, nello ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) É mancato qualcosa nel tratto finale dello Stelvio, con una crisi soprattutto nel finale di questo tappone dolomitico. Bicchiere sicuramente mezzo pieno peral termine della diciottesima frazione deld’Italia: l’olandese va a prendersi la Maglia Rosa, scavalcando dunque in classifica generale Joao Almeida. Ancora una volta il Team Sunweb si dimostra la compagine più forte della Corsa Rosa,se nella giornata odierna i dubbi non sono mancati. Jai Hindley, terzo alla vigilia della tappa odierna, è rimasto con Tao Geoghegan Hart, andandosi a prendere il successo. Ci si sarebbe aspettato però che l’australiano si fermasse ad attendere il proprio capitano, aiutandolo nei momenti più difficili. La cronometro conclusiva, nello ...

