Giro d'Italia 2020, nessuna nuova positività tra i corridori

RCS Sport ha annunciato che dopo aver effettuato 484 test tra il 20 e il 21 ottobre, nessuno dei corridori ancora impegnati nel Giro d'Italia 2020 è risultato positivo al coronavirus. In queste giornata anche gli staff sono stati sottoposti ad ulteriori controlli antigenici, al fine di rafforzare le misure sanitarie previste dal protocollo UCI, e nel rispetto delle misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute. Tutti negativi i corridori, mentre tra gli staff è stata riscontrata la positività di un membro dello staff del team Astana che è stato affidato al medico della squadra che ne ha disposto le misure di isolamento e ha intrapreso le azioni necessarie, in conformità alle regole dell'OMS.

