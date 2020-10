Galli: "Lockdown generale? Intervento della disperazione" (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ci si deve rimboccare molto le maniche per organizzare gli interventi in ospedali”, cosa che ”è in atto con impegno e frustrazione da parte del personale sanitario che sperava di non ritrovarsi di nuovo calato in questo incubo”. E per evitare un nuovo Lockdown generalizzato che “sarebbe un Intervento della disperazione e del fallimento di altre azioni di contenimento”. Così Massimo Galli, direttore Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ad Agorà su Rai 3.“Dobbiamo passare questa triste nottata con l’impegno di tutti quanti - ha aggiunto - per non dover intervenire con quei provvedimenti che sono drastici nella loro gravità. Dobbiamo evitare di chiudere tutto” e per questo “alcuni sacrifici purtroppo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ci si deve rimboccare molto le maniche per organizzare gli interventi in ospedali”, cosa che ”è in atto con impegno e frustrazione da parte del personale sanitario che sperava di non ritrovarsi di nuovo calato in questo incubo”. E per evitare un nuovogeneralizzato che “sarebbe une del fallimento di altre azioni di contenimento”. Così Massimo, direttore Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ad Agorà su Rai 3.“Dobbiamo passare questa triste nottata con l’impegno di tutti quanti - ha aggiunto - per non dover intervenire con quei provvedimenti che sono drastici nella loro gravità. Dobbiamo evitare di chiudere tutto” e per questo “alcuni sacrifici purtroppo ...

SkyTG24 : Covid, Galli: “È necessario agire ora per evitare un nuovo lockdown” - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli: “Tra 15 giorni saremo come la Francia”. Locatelli: “Non ci sono elementi per prevedere un lockd… - Agenzia_Ansa : 'Valuto che ci rimangono quindici giorni per mettere in campo misure utili per invertire la tendenza'. Così il res… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Galli: 'Lockdown generale? Intervento della disperazione' - doddy610 : RT @HuffPostItalia: Galli: 'Lockdown generale? Intervento della disperazione' -