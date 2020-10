Francesca Cipriani scoppia in lacrime a Pomeriggio 5: «Il dolore non è ancora passato…». Barbara D’Urso commossa (Di giovedì 22 ottobre 2020) Francesca Cipriani scoppia in lacrime a Pomeriggio 5: «Il dolore non è ancora passato…». Barbara D’Urso commossa. Oggi, l’ex naufraga è stata ospite nel salotto di Canale 5, nello spazio dedicato al talk e ha parlato di un periodo molto delicato della sua vita. «A dodici anni – racconta commossa la Cipriani – sono stata vittima di bullismo. Avevo qualche chilo in più e i compagni di scuola mi prendevano in giro. È passato tempo, ma il dolore ancora non è passato. Certi dolori te li porti dietro per sempre». Barbara D’Urso commossa la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 22 ottobre 2020)in5: «Ilnon èpassato…».D’Urso. Oggi, l’ex naufraga è stata ospite nel salotto di Canale 5, nello spazio dedicato al talk e ha parlato di un periodo molto delicato della sua vita. «A dodici anni – raccontala– sono stata vittima di bullismo. Avevo qualche chilo in più e i compagni di scuola mi prendevano in giro. È passato tempo, ma ilnon è passato. Certi dolori te li porti dietro per sempre».D’Ursola ...

