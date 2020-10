Fettuccine al ragù (Di giovedì 22 ottobre 2020) Fettuccine al ragù Le Fettuccine al ragù sono un primo piatto davvero delizioso e irresistibile. Una ricetta comoda e veloce da preparare, ma soprattutto che accontenta sempre tutti a tavola. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 700 g di Fettuccine all’uovo o tagliatelle550 g di macinato di bovino550 g macinato di suino1 carota grande2 coste di sedano1/2 cipolla grande1 spicchio d’aglio1,5 lt di salsa di pomodoro5-6 cucchiai di olio evo200 ml di vino rossoSale q.bPer preparare le Fettuccine al ragù iniziamo sbucciando con cura e tagliando la carota, la cipolla e il sedano, metteteli nel contenitore del frullatore e frullate. Se lo gradite frullate anche l’aglio. Prendete un tegame capiente, aggiungete l’olio extravergine di ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 22 ottobre 2020)al ragù Leal ragù sono un primo piatto davvero delizioso e irresistibile. Una ricetta comoda e veloce da preparare, ma soprattutto che accontenta sempre tutti a tavola. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 700 g diall’uovo o tagliatelle550 g di macinato di bovino550 g macinato di suino1 carota grande2 coste di sedano1/2 cipolla grande1 spicchio d’aglio1,5 lt di salsa di pomodoro5-6 cucchiai di olio evo200 ml di vino rossoSale q.bPer preparare leal ragù iniziamo sbucciando con cura e tagliando la carota, la cipolla e il sedano, metteteli nel contenitore del frullatore e frullate. Se lo gradite frullate anche l’aglio. Prendete un tegame capiente, aggiungete l’olio extravergine di ...

