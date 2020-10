F1 | GP Portogallo 2020 su TV8 | orari delle differite di qualifiche e gara

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Gran Premio delverrà trasmesso in differita sul canale TV8. La Formula 1 riparte da Portimao e in occasione della tappa portogheseverranno trasmesse in differita su TV8 anche per i non abbonati al servizio Sky Sport. Si parte sabato 24 ottobre con la differitache comincerà alle ore 19:00 mentre domenica 25, giorno di, il GP verrà trasmesso a partire dalle ore 17:00.

SkySportF1 : Formula 1, GP Portogallo: Ferrari con un nuovo diffusore. Le news #PortugueseGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, GP Portogallo: il giro al circuito di Portimao con il simulatore Dallara. VIDEO #SkyMotori #PortugueseGP… - SkySportF1 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP di Portogallo in tv #PortugueseGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - Gazzetta_it : .@F1, #portugalgp, #grosjean e #magnussen salutano la #haas: arriva uno tra #mickschumacher e #giovinazzi… - P300it : F1 | GP Portogallo 2020, anteprima Ferrari: parlano Leclerc, Vettel ed Enrico Cardile ? di Redazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo 2020

Sky Sport

"Come è noto – si legge nel comunicato – anche il Portogallo ha adottato misure restrittive per combattere il Covid-19. Come conseguenza di queste misure, le autorità sanitarie e amministrative hanno ...Così l'Head of Performance Development, Enrico Cardile, ha presentato il prossimo appuntamento mondiale di F1 che si svolgerà in Portogallo a Portimão ... il massimo per recuperare posizioni nel 2020: ...