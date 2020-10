Eurolega 2020 2021 | Zalgiris cade in casa contro Valencia | vince Panathinaikos

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Nei tre match validi per la quinta giornata diandati in scena giovedì 22 ottobre, non sono mancate le sorprese. Prima sconfitta per la capolistaKaunas, che crolla inper 82-94. Decisivo il terzo quarto, totalmente appannaggio degli spagnoli, capaci di inanellare un parziale di 30-12. Terza sconfitta consecutiva per Fenerbache, battuto con il punteggio di 82-68 dal. Infine, Stella Rossa la spunta solamente all’overtime sul CSKA Mosca per 86-84. Ai russi non bastano i 29 punti segnati da Daniel Hackett.