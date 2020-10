Djuricic: «Non scambierei Caputo nemmeno con Cristiano Ronaldo» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo al Sassuolo? Non per Filip Djuricic che gli preferisce Francesco Caputo. Ecco la sua versione Filip Djuricic ha parlato a Tuttosport in previsione di Sassuolo-Torino svelando anche quanto rispetto provi per Francesco Caputo. TORINO – «Sono in una brutta sensazione però si risolleveranno presto e hanno le potenzialità per tornare in Europa velocemente. Mi aspetto un Torino super motivato». IL CALCIO SECONDO DE ZERBI – «Divertimento, divertimento, divertimento. Poi anche coraggio e responsabilità verso i compagni e la squadra. Con De Zerbi pratichiamo un calcio offensivo attrattivo, moderno. E anche dettagliato in stile basket. Tutto quello che succede in partita non è figlio del caso: sono situazioni ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020)al Sassuolo? Non per Filipche gli preferisce Francesco. Ecco la sua versione Filipha parlato a Tuttosport in previsione di Sassuolo-Torino svelando anche quanto rispetto provi per Francesco. TORINO – «Sono in una brutta sensazione però si risolleveranno presto e hanno le potenzialità per tornare in Europa velocemente. Mi aspetto un Torino super motivato». IL CALCIO SECONDO DE ZERBI – «Divertimento, divertimento, divertimento. Poi anche coraggio e responsabilità verso i compagni e la squadra. Con De Zerbi pratichiamo un calcio offensivo attrattivo, moderno. E anche dettagliato in stile basket. Tutto quello che succede in partita non è figlio del caso: sono situazioni ...

