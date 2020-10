Darkest Dungeon 2 punta sul 3D ed entrerà in accesso anticipato il prossimo anno (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono passati più di 18 mesi da quando Red Hook Studios ha svelato Darkest Dungeon 2, il sequel del suo brillante ma brutale gioco di ruolo ispirato a Lovecraft, e ora il gioco è riemerso, insieme alla notizia che sta entrando in accesso anticipato tramite Epic Store l'anno prossimo.L'originale Darkest Dungeon, pubblicato nel 2016, ha messo i giocatori contro un esercito di orrori lovecraftiani, con combattimenti a turni in numerosi ambienti infestati da trappole. Quando Red Hook ha annunciato il sequel lo scorso anno, lo sviluppatore ha spiegato che avrà "una propria identità creativa e tematica", e offrirà "uno scorcio dell'apocalisse soprannaturale che distorce il mondo oltre l'ambientazione ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono passati più di 18 mesi da quando Red Hook Studios ha svelato2, il sequel del suo brillante ma brutale gioco di ruolo ispirato a Lovecraft, e ora il gioco è riemerso, insieme alla notizia che sta entrando intramite Epic Store l'.L'originale, pubblicato nel 2016, ha messo i giocatori contro un esercito di orrori lovecraftiani, con combattimenti a turni in numerosi ambienti infestati da trappole. Quando Red Hook ha annunciato il sequel lo scorso, lo sviluppatore ha spiegato che avrà "una propria identità creativa e tematica", e offrirà "uno scorcio dell'apocalisse soprannaturale che distorce il mondo oltre l'ambientazione ...

