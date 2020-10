Cristiano Ronaldo ancora positivo al Covid, in bilico la sfida con Messi (Di giovedì 22 ottobre 2020) è ancora positivo al . Questo il responso del tampone a cui è stato sottoposto nella giornata di ieri. Ma ci sono ancora speranze che scenda in campo contro il Barcellona , nel duello in Champions con ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) èal . Questo il responso del tampone a cui è stato sottoposto nella giornata di ieri. Ma ci sonosperanze che scenda in campo contro il Barcellona , nel duello in Champions con ...

Sport - Se le voci saranno confermate, l'attaccante juventino salterà la sfida di mercoledì 28 contro Messi. Secondo le edizioni online dei giornali "Record" e "Correio da Manha" il fuoriclasse ...

