Coronavirus, i numeri in chiaro. La fisica Paolotti: «Lockdown in Lombardia ora, per non chiudere poi tutto il paese» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)16 mila nuovi contagi in un solo giorno. 136 vittime, e ieri erano 127. I numeri del contagio da Coronavirus in Italia tornano a fare paura. Il timore è di finire tra poco, pochissimo, nella stessa situazione della Francia, che ha superato un milione di casi e con almeno 25 mila contagi al giorno – mille all’ora. Oggi il record assoluto con 40.622 nuovi positivi in un giorno. Daniela Paolotti, fisica della Fondazione Isi: stiamo andando nella stessa direzione della Francia? «Sicuramente tra due o tre giorni saremo a 20 mila. Il numero al momento raddoppia ogni sette giorni. Due settimane fa eravamo infatti a un po’ meno di 5mila nuovi casi al giorno. Sabato e domenica abbiamo superato quota 10 mila: il ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)16 mila nuovi contagi in un solo giorno. 136 vittime, e ieri erano 127. Idel contagio dain Italia tornano a fare paura. Il timore è di finire tra poco, pochissimo, nella stessa situazione della Francia, che ha superato un milione di casi e con almeno 25 mila contagi al giorno – mille all’ora. Oggi il record assoluto con 40.622 nuovi positivi in un giorno. Danieladella Fondazione Isi: stiamo andando nella stessa direzione della Francia? «Sicuramente tra due o tre giorni saremo a 20 mila. Il numero al momento raddoppia ogni sette giorni. Due settimane fa eravamo infatti a un po’ meno di 5mila nuovi casi al giorno. Sabato e domenica abbiamo superato quota 10 mila: il ...

“Questa non è una protesta, ma una riunione di solidarietà di settore tra lavoratori, proprietari e tutte le persone coinvolte in questo periodo difficile”.

Il valore dell'indice Rt (l'indice di contagiosità del virus) è 1,38 nel Lazio, sopra la soglia di sicurezza pari a 1 e in aumento rispetto ai precedenti rilevamenti. Lo ha dichiarato l'assessore regi ...

