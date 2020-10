Chi è Alessio Cragno, il portiere vittima dello scherzo de “Le Iene” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Alessio Cragno (Getty Images)“Io non giudico nessuno, ma non voglio farlo. Se fossi in te gli direi di non cercarmi più. Tu dormi sereno la notte?” Con queste parole, Alessio Cragno non ha accettato la richiesta del boss russo Vladimir di truccare una partita di Serie A. Ovviamente, era tutto uno scherzo architettato da “Le Iene“, trasmissione televisiva in onda su Italia 1, grazie a due complici speciali: Joao Pedro e Leonardo Pavoletti, compagni di squadre del portiere al Cagliari. Ma chi è il portiere classe 1994 che, perentoriamente, ha rifiutato di essere invischiato in un tentativo, scherzoso, di calcioscommesse? Alessio Cragno, la carriera del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020)(Getty Images)“Io non giudico nessuno, ma non voglio farlo. Se fossi in te gli direi di non cercarmi più. Tu dormi sereno la notte?” Con queste parole,non ha accettato la richiesta del boss russo Vladimir di truccare una partita di Serie A. Ovviamente, era tutto unoarchitettato da “Le Iene“, trasmissione televisiva in onda su Italia 1, grazie a due complici speciali: Joao Pedro e Leonardo Pavoletti, compagni di squadre delal Cagliari. Ma chi è ilclasse 1994 che, perentoriamente, ha rifiutato di essere invischiato in un tentativo,so, di calcioscommesse?, la carriera del ...

