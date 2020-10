Che fine hanno fatto i migranti positivi? La mappa di cui nessuno parla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sofia Dinolfo Mauro Indelicato Il governo pensa alla movida per contenere il coronavirus e si scorda dei migranti positivi che si trovano sia nei centri di accoglienza che sulle navi quarantena Il coronavirus ha ripreso a correre e ogni giorno oramai il numero dei nuovi contagiati è a cinque cifre. Sotto accusa - lo si vede chiaramente nelle misure varate dal governo - sono soprattutto la movida e le scuole. Nessun cenno alla situazione dei migranti: nessuno ne parla più, come se i centri d'accoglienza o le navi quarantena non esistessero più. Eppure in estate il sistema ha rischiato di collassare di fronte al peso della doppia emergenza, migratoria e sanitaria. E anche all'inizio dell'autunno la situazione è apparsa tutt'altro che rosea, con gli ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sofia Dinolfo Mauro Indelicato Il governo pensa alla movida per contenere il coronavirus e si scorda deiche si trovano sia nei centri di accoglienza che sulle navi quarantena Il coronavirus ha ripreso a correre e ogni giorno oramai il numero dei nuovi contagiati è a cinque cifre. Sotto accusa - lo si vede chiaramente nelle misure varate dal governo - sono soprattutto la movida e le scuole. Nessun cenno alla situazione deinepiù, come se i centri d'accoglienza o le navi quarantena non esistessero più. Eppure in estate il sistema ha rischiato di collassare di fronte al peso della doppia emergenza, migratoria e sanitaria. E anche all'inizio dell'autunno la situazione è apparsa tutt'altro che rosea, con gli ...

I magazzini si vanno riempiendo di accessori per PS5 quando ormai manca meno di un mese al lancio, e qualcuno ne ha fotografato le scatole.. Qualcuno ha fotografato le scatole degli accessori di PS5 ...

Consulenti: a fine settembre addio smartworking per 8 addetti su 10 in pmi

Roma, 22 ott. (Adnkronos/Labitalia) - A fine settembre nelle pmi quasi 8 dipendenti su 10, che durante il lockdown avevano lavorato da casa, erano ...

