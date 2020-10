Xbox Series X S avranno un grande evento di lancio il 9 novembre?

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGGIORNAMENTO: Ormai è praticamente ufficiale. Anche altri account Twitter distanno pubblicando tweet di "inviti" a tutti i giocatori per assistere all'didedicato alle console next-gen di Microsoft.NOTIZIA ORIGINALE: Microsoft potrebbe avere in cantiere un nuovoquesta volta dedicato aldelle sue console next-gen,X eS. L'account Twitter diNuova Zelanda ha pubblicato un post che contiene una clip del lago Wakatipu a Queenstown. La clip è collegata ad una data ed un orario ben precisi, ovvero il 9alle 23:00 (le 12:00 in Italia), pochissimo tempo prima delufficiale delle console.In un ...

Xbox Series X | S infatti sarà disponibile già dal 10 novembre, ben 9 giorni prima rispetto a PS5 (in caso viviate in Europa). Visto che la data di lancio della nuova console Microsoft è ormai ...SEGA ha annunciato oggi che sono aperti i pre-order digitali di Puyo Puyo Tetris 2 per PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S, ed ha anche rivelato i dettagli sulla nuova Skill Battle mode e le ...